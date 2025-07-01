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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем ветеранов боевых действий

10:47 | 01.07.2025 | Общество

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем ветеранов боевых действий.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем ветеранов боевых действий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем ветеранов боевых действий! Эта памятная дата объединяет всех, кто в разные годы с оружием в руках отстаивал интересы нашей Родины. В историю Пензенского края навсегда вписаны подвиги бойцов и командиров, защищавших рубежи нашего государства, его суверенитет, территориальную целостность и независимость. Тысячи пензенцев исполняли свой воинский долг в Сирии и на Балканах, в странах Африки и Латинской Америки, прошли дорогами Афганистана, восстанавливали законность и правопорядок на Кавказе», — отметил глава региона.

Он добавил, что «в наши дни военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и добровольцы ведут непримиримую борьбу с нацистами украинского режима, шаг за шагом освобождая новые регионы».

«Во все времена наши защитники Отечества демонстрируют великую силу духа, несгибаемый характер, мужество и героизм, остаются верными боевому братству. Бесценный опыт и славные воинские традиции ветеранов передаются нашей молодежи. Память о подвигах земляков, которые из поколения в поколение защищают Россию, навечно останется в наших сердцах. Желаю ветеранам боевых действий крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, надежной поддержки товарищей, всего самого доброго!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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