Жиганша Туктаров передал свое охотничье ружье в зону СВО Общество

Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области Жиганша Туктаров передал через отдел лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии свое охотничье ружье в зону проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В нем напоминается, что с 2024 года граждане могут безвозмездно передать технически исправное гладкоствольное, многозарядное и нарезное оружие в Росгвардию для дальнейшего использования в зоне СВО.

Как отметил Жиганша Туктаров, гладкоствольные ружья, особенно 12-го калибра, эффективны против использующих оптоволоконную связь дронов.

«Единственный способ их сбить — автоматной очередью или картечью, дробью из обычного охотничьего ружья. При этом охотничье ружье имеет большую зону поражения по сравнению с автоматом», — сказал Жиганша Туктаров, слова которого приводятся в сообщении.