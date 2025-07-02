Служба социальных нянь запущена в Пензенской области Общество

Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Власти Пензенской области при поддержке Минтруда России запустили службу социальных нянь по присмотру и уходу за детьми до 3 лет. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Мамам малышей помогут присмотреть за детьми, если нужно сдать экзамен, заехать на работу или решить другие повседневные вопросы. Право на услуги социальной няни предоставляется студенческим и многодетным семьям, семьям участников СВО, семьям с ребенком-инвалидом и находящимся в трудной жизненной ситуации, а также не состоящим в браке женщинам», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 2 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что на первом этапе проект стартует в Заречном и Мокшанском районе, далее он будет запущен в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах, а также в Пензе.

«Затем распространим эту практику на весь регион, сейчас проходит обучение необходимое число специалистов», — пояснил губернатор.

Он отметил, что служба будет действовать в рамках программы по повышению рождаемости, включенной в региональный проект «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

По словам Олега Мельниченко, услуги социальных нянь будут оказываться перечисленным категориям граждан бесплатно.

«Заявку можно оформить через ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области», — уточнил глава региона.