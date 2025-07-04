Прокуратура Пензенской области добивается возврата в федеральную собственность четырех участков с расположенными на них водными объектами Общество

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области добивается возврата в федеральную собственность четырех земельных участков площадью более 124 га с расположенными на них водными объектами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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В нем указано, что кадастровая стоимость земельных участков превышает 5,7 млн. рублей.

«На рассмотрении в арбитражном суде находятся предъявленные прокуратурой иски о признании сделок по распоряжению этими земельными участками, ранее переданными в Городищенском, Спасском, Лунинском районах юридическим лицам и предпринимателям, незаконными и истребовании из чужого незаконного владения», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в 2024 году по результатам рассмотрения исков прокуратуры Пензенской области в федеральную собственность возвращено 10 земельных участков в Неверкинском, Лунинском, Земетчинском, Шемышейском, Пензенском, Городищенском, Бессоновском и Мокшанском районах, ранее незаконно переданных в собственность или аренду хозяйствующим субъектам.

«Общая площадь земельных участков, возвращенных в собственность государства, превысила 186 га, их кадастровая стоимость составила более 9 млн. рублей», — добавляется в тексте.