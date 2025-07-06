Пензенская область впервые вошла в число победителей конкурса «Регион добрых дел» Общество

Пенза, 6 июля 2025. PenzaNews. Пензенская область впервые вошла в число победителей конкурса «Регион добрых дел», проведенного Росмолодежью в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Из 69 регионов России, заявивших программы по развитию волонтерства, поддержку получили 30. Наша команда выиграла субсидию из федерального бюджета в размере 8 млн. 300 тыс. рублей. Пензенская молодежь представила проект по модернизации «Добро.Центра «Волонтеры Культуры» и реализации мероприятий по обучению волонтеров специфике добровольчества», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 5 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что в Пензенской области в добровольческую деятельность вовлечены почти 210 тыс. человек.

«Участвуя в конкурсах Росмолодежи, пензенцы только за 3 последних года привлекли в регион более 90 млн. рублей», — отметил губернатор.

Он добавил, что благодаря активности волонтеров реализуются значимые проекты по поддержке культурных и семейных ценностей, продвижению студенческих отрядов, а также другие.

«Горд, что наша молодежь участвует в развитии родного региона и меняет жизнь к лучшему», — подчеркнул Олег Мельниченко.