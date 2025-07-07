Олег Мельниченко поздравил пензенских архитекторов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил архитекторов с профессиональным праздником.

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«Уважаемые пензенцы! Сегодня в России и в нашем регионе отмечается новый профессиональный праздник — День архитектора. Он учрежден постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года. Представители этой профессии вносят значительный вклад в строительство современного жилья, создание комфортной городской и сельской среды, благоустройство дворов, парков и скверов нашего региона», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что благодаря архитекторам меняется облик городов и сел Пензенской области.

«В День архитектора я сердечно поздравляю людей, стараниями которых наша Пензенская область год от года будет становиться еще красивее! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих и профессиональных успехов!» — подчеркнул губернатор.