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Олег Мельниченко посетил Сердобск с рабочим визитом

14:10 | 07.07.2025 | Общество

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Сердобск, 7 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобск с рабочим визитом в понедельник, 7 июля.

Олег Мельниченко посетил Сердобск с рабочим визитом

Фото: T.me/omelnichenko

«Посетил с рабочей поездкой город Сердобск, развитию которого уделяем пристальное внимание. Активно идет благоустройство. К началу августа приведем в порядок территорию районного дома культуры, сделав ее новой точкой притяжения для горожан. Сквер «Семья» благоустроили в прошлом году, сейчас здесь делают пешеходную зону, закончить процесс планируется в октябре. А в ноябре завершим обустройство общественного пространства «Сосновый бор — семейная аллея». Напомню, что Сердобск победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что осенью также планируется сдать в эксплуатацию пешеходную зону на улице Быкова, которая является подходом к школе №4 и стадиону «Торпедо».

«Поручил районному руководству разработать проектно-сметную документацию на капремонт спортивного объекта, стадиону тоже требуется обновление», — сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что «умная» спортплощадка на территории школы №1 будет достроена к концу месяца.

«Развивается производство на предприятии «Прекаб-СК» — сборка жгутовой продукции для автомобильной промышленности, объем инвестиций в проект превысил 224 млн. рублей. Работает семейный МФЦ. Ведем модернизацию коммунальной инфраструктуры, строим и ремонтируем дороги, даем новую жизнь учреждениям культуры. Главное, чтобы людям нравилось то, что мы делаем, чтобы новые и обновленные объекты были востребованы у местных жителей. Будем продолжать преображение Сердобска к лучшему. Мы работаем 3 года, но план работ у нас 5-летний», — написал Олег Мельниченко.


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