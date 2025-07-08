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Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности

11:02 | 08.07.2025 | Общество

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Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые жители города Пензы! Примите самые теплые поздравления с Днем семьи, любви и верности! Праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских стал олицетворением супружеского согласия, заботы и взаимного уважения. Семья — это основа нашей жизни, источник силы и вдохновения. В кругу родных мы находим поддержку, понимание и тепло, преодолеваем любые трудности», — отметил он.

Олег Денисов поблагодарил представителей старшего поколения за достойное воспитание молодежи.

«Вы передаете вечные ценности: патриотизм, чувство ответственности и стремление сделать наш мир лучше. Благодаря каждому из вас мы формируем крепкую основу для будущего России», — подчеркнул глава города.

Отдельно он выразил признательность многодетным семьям и парам, воспитывающим приемных детей.

«Подарить родительскую любовь и дом приемному ребенку могут только сильные люди с большим сердцем», — констатировал Олег Денисов.

По словам главы Пензы, власти города стараются создать все необходимые условия, чтобы семьям «было комфортно жить, работать и воспитывать ребят».

«Также поддерживаем близких участников специальной военной операции. Пока наши военнослужащие отстаивают суверенитет страны, их родственникам оказывается необходимая адресная помощь», — добавил он.

Олег Денисов пожелал жителям города мира, гармонии и тепла домашнего очага.

«Пусть в Пензе с каждым годом становится больше крепких, здоровых и счастливых семей!» — цитирует главу города пресс-служба мэрии.


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