Брошенный автомобиль перемещен с улицы Онежской в Пензе на спецстоянку Общество

Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Брошенный на улице Онежской в Пензе разукомплектованный автомобиль «Ford», который стал местом скопления мусора, перемещен на спецстоянку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Транспортное средство снято с учета, установить владельца не удалось», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с начала 2025 года сотрудники администрации Октябрьского района Пензы выявили 42 машины, обладающие признаками брошенных, шесть из них убрали с места стоянки собственники.

«За нарушения, связанные с размещением транспортных средств на газоне, детской или спортивной площадке, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для физлиц составляет от 500 до 1 тыс. рублей. За хранение разукомплектованных автомобилей на придомовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог — от 500 до 3 тыс. рублей. Если владелец не переместил машину в добровольном порядке, ее перевезут на спецстоянку на улице Чехова, 67. При этом за эвакуацию легкового автомобиля взимается плата — 3 тыс. 500 рублей, большегруза — 15 тыс. рублей. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», — сказано в сообщении.