Прощание с ветераном здравоохранения Пензенской области Галиной Вербицкой пройдет 11 июля Общество

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Прощание с ветераном здравоохранения Пензенской области, заместителем главного врача шемышейской районной больницы Галиной Вербицкой, которая возглавляла учреждение с 1988 по 2006 годы, пройдет в предстоящую пятницу, 11 июля.

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Как уточняется в некрологе, размещенном на сайте регионального Минздрава, траурная церемония состоится в доме культуры в рабочем поселке Шемышейка.

«Галина Владимировна проводила большую работу по улучшению медицинского обслуживания населения и повышению качества оказания медицинских услуг. Уделяла много внимания совершенствованию лечебно-профилактической работы, подбору, расстановке, учебе и воспитанию медицинских кадров. Являлась наставником молодых специалистов. За время работы Галина Владимировна неоднократно поощрялась за отличные показали и успехи в трудовой деятельности», — говорится в некрологе.

В нем добавляется, что она была награждена благодарностью губернатора Пензенской области, почетными грамотами министерства здравоохранения региона и администрации Шемышейского района, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность региона выражают искренние слова соболезнования родным и близким Галины Владимировны Вербицкой», — сказано в тексте.

Вербицкая Галина Владимировна родилась в Шемышейке Пензенской области 16 июля 1957 года.

В 1982 году окончила Свердловский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

После возвращения на малую родину стала работать в шемышейской районной больнице. В разные годы была участковым терапевтом, заведующей поликлиникой, главврачом, терапевтом дневного стационара. С 2015 года занимала должность заместителя главного врача.

9 июля 2025 года скончалась на 68-м году жизни.