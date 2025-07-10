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В Пензенской области намечено ускорить ремонт трех мостов на дороге, ведущей к федеральной трассе

15:17 | 10.07.2025 | Общество

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Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Ремонт трех мостов, расположенных на входящей в региональную опорную сеть дороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино», которая связывает три района Пензенской области и выходит на федеральную трассу М5 «Урал», намечено ускорить. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

В Пензенской области намечено ускорить ремонт трех мостов на дороге, ведущей к федеральной трассе

Фото: Pnzreg.ru

«В Нижнеломовском районе рядом с селом Кувак-Никольским обновляется мост через реку Нор-Ломовка, в Вадинске — искусственное сооружение через реку Вад, на подъезде к поселку Земетчино — мост через реку Вышу», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также осуществляется ремонт трех участков дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» общей протяженностью 15 км.

«В ходе рабочего совещания на объектах главой профильного министерства Александром Гришаевым поставлена задача повысить темпы работ», — сказано в сообщении.


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