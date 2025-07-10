В Пензенской области намечено ускорить ремонт трех мостов на дороге, ведущей к федеральной трассе
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Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Ремонт трех мостов, расположенных на входящей в региональную опорную сеть дороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино», которая связывает три района Пензенской области и выходит на федеральную трассу М5 «Урал», намечено ускорить. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.
Фото: Pnzreg.ru
«В Нижнеломовском районе рядом с селом Кувак-Никольским обновляется мост через реку Нор-Ломовка, в Вадинске — искусственное сооружение через реку Вад, на подъезде к поселку Земетчино — мост через реку Вышу», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что также осуществляется ремонт трех участков дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» общей протяженностью 15 км.
«В ходе рабочего совещания на объектах главой профильного министерства Александром Гришаевым поставлена задача повысить темпы работ», — сказано в сообщении.