В Пензенской области намечено ускорить ремонт трех мостов на дороге, ведущей к федеральной трассе Общество

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Ремонт трех мостов, расположенных на входящей в региональную опорную сеть дороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино», которая связывает три района Пензенской области и выходит на федеральную трассу М5 «Урал», намечено ускорить. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«В Нижнеломовском районе рядом с селом Кувак-Никольским обновляется мост через реку Нор-Ломовка, в Вадинске — искусственное сооружение через реку Вад, на подъезде к поселку Земетчино — мост через реку Вышу», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также осуществляется ремонт трех участков дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» общей протяженностью 15 км.

«В ходе рабочего совещания на объектах главой профильного министерства Александром Гришаевым поставлена задача повысить темпы работ», — сказано в сообщении.