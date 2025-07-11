Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита в Мокшанский район Общество

Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита в Мокшанский район.

Фото: Pnzreg.ru

«Совершил накануне рабочую поездку в Мокшанский район. В середине июня в райцентре вышла из строя старая артезианская скважина. Был введен режим ЧС, выделили на капремонт 18 млн. рублей из резервного фонда Пензенской области. 300 домовладений, больница и детский сад подключены к другим источникам водоснабжения, пока идет ремонт. Запустить обновленную скважину планируем к 1 сентября», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 11 июля.

Он добавил, что 8 млн. рублей будет выделено на ремонт кровли общежития мокшанского агротехнологического колледжа.

«Дал соответствующее поручение министру финансов Пензенской области Любови Михайловне Финогеевой. В следующем учебном году обучаться здесь будут 700 студентов, нужно создать ребятам нормальные условия. На капремонт кровли проектно-сметная документация готова, поручил сделать также ПСД на ремонт всего здания, у общежития обновления требует не только крыша», — отметил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, колледж входит в проект «Профессионалитет», а его выпускники востребованы на рынке труда.

«Мокшанское предприятие «Шаркер Трейлер», которое является самым крупным сервисом Поволжья по ремонту фургонов, сотрудничает с колледжем. Предприятие развивается и увеличивает число рабочих мест. Можно только приветствовать такие начинания», — написал глава региона.