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В Заречном 12 июля простятся с Виктором Щербиным

16:30 | 11.07.2025 | Общество

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Заречный, 11 июля 2025. PenzaNews. Прощание с заслуженным учителем РФ, почетным гражданином города Заречного Пензенской области Виктором Щербиным, скончавшимся на 87-м году жизни, пройдет в предстоящую субботу, 12 июля.

В Заречном 12 июля простятся с Виктором Щербиным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы администрации ЗАТО, траурная церемония начнется в новом ритуальном зале в 11.00.

«С 1976 года Виктор Евдокимович работал в нашем городе в системе образования в должности директора школы №220, заведующего гороно горисполкома, администрации, начальника департамента образования. Благодаря работе Виктора Щербина в Заречном была создана единая непрерывная система образования. Под его руководством была образована база специальных межшкольных мастерских с набором оборудования для токарного, слесарного, радиомонтажного и швейного участков, в практику работы зареченских учителей внедрялся опыт учителей-новаторов, был осуществлен переход на обучение детей с 6-летнего возраста, сформирована адаптивная модель муниципальной системы образования: открылась негосударственная школа «Дидакт», лицей №230, ЭПОШ, школа для ослабленных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в некрологе, размещенном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что в 1987-1989 годах Виктор Щербин избирался депутатом городского совета народных депутатов, делегатом I всероссийского съезда работников народного образования.


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