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Концентрация загрязняющих веществ в воздухе после пожара на ТЭЦ-1 в Пензе не превышает нормативов

18:10 | 11.07.2025 | Общество

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Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Концентрация загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных в связи с пожаром на ТЭЦ-1 в Пензе на территории ближайшей жилой застройки, не превышает установленных нормативов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе после пожара на ТЭЦ-1 в Пензе не превышает нормативов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 июля 2025 года в рамках поступления сведений о пожаре на ТЭЦ-1 по улице Ново-Черкасской, 1, в Пензе управлением Роспотребнадзора по Пензенской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» осуществлен выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.


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