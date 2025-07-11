Олег Мельниченко посетил Иссинский район Общество

Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Иссинский район.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Приятно видеть, как райцентр преображается. На улице Огарева сейчас идет ремонт проезжей части, пешеходную зону уже обустроили. Дороги приводят в порядок на средства, высвободившиеся за счет списания 2/3 задолженности Пензенской области по бюджетным кредитам. Это позволит обновить в Иссе семь улиц», — написал он в пятницу, 11 июля.

Олег Мельниченко добавил, что также отремонтирована дорога до села Дмитриевка.

«По нацпроекту «Семья» в райцентре капитально ремонтируют здание детского сада. Готовность объекта — 65%, завершить работы планируется до 1 сентября», — отметил он.

По словам губернатора, до конца июля планируется закончить благоустройство территории памятника Славы в селе Булычево, к началу декабря — привести в порядок сельский дом культуры.

«Поручил обустроить в ДК хороший кинозал, где было бы приятно проводить время и детям, и взрослым», — сообщил глава региона.