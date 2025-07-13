На фестивале «Торуевское городище» показали реконструкцию эпизода Смоленской войны Общество

Пенза, 13 июля 2025. PenzaNews. Реконструкция эпизода состоявшейся в XVII веке Смоленской войны стала главным событием первого дня военно-исторического фестиваля «Торуевское городище», стартовавшего в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области в минувшую субботу, 12 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В зрелищном сражении приняли участие несколько клубов исторической реконструкции», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в воскресенье, 13 июля, пройдут финальные соревнования и турнирные бои по историческому раннесредневековому бою.

«На концертной площадке продолжат выступать музыкальные коллективы. Состоится показательное выступление реконструкторов «Московское войско в бою», — поясняется в сообщении.

Как уточнил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, в 2025 году для участия в фестивале приехали представители 18 клубов исторической реконструкции из разных регионов, в то время как в 2024-м их было восемь.

«К нам приехали «испанцы», «конкистадоры», «пираты» и, конечно же, «стрельцы». В общем, представлены различные направления исторической реконструкции», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении.