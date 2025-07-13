В Пензенской области с августа прекратят прием заявлений на получение губернаторского жилищного сертификата Общество

Пенза, 13 июля 2025. PenzaNews. Прием заявлений на получение губернаторского жилищного сертификата будет прекращен в Пензенской области с августа. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«1 августа завершится прием документов на предоставление семьям губернаторского жилищного сертификата в размере 328 тыс. рублей — планируется, что на смену программе придет новая жилищная мера поддержки для семей с детьми», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что губернаторский жилищный сертификат — это региональная мера поддержки молодых семей при рождении первого ребенка, в рамках которой они получают выплату, которую могут направить на строительство или покупку жилья.

«На момент подачи заявления и документов возраст супругов не должен превышать 28 лет, первый ребенок у супругов должен быть рожден (усыновлен, удочерен) в течение 12 месяцев после заключения брака. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена молодой семьи должна составлять менее 10 кв. метров. Обратиться за выплатой семья вправе в течение 3 лет с момента рождения (усыновлен, удочерен) в семье первого ребенка», — уточняется в тексте.

Как пояснил начальник отдела жилищных программ Минтруда Пензенской области Денис Володин, семьи, соответствующие условиям программы и включенные до 1 августа 2025 года в список получателей, будут обеспечены губернаторским жилищным сертификатом в порядке очередности.

«Первоочередное право на получение сертификата закреплено за молодыми семьями, состоящими в очереди по жилищной программе, у которых член семьи имеет инвалидность или является участником СВО», — сказал Денис Володин, слова которого приводятся в сообщении.