Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Пензу 17 июля Общество

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на железнодорожном вокзале Пенза-I в течение двух дней — 17 и 18 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

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«Поезд Победы» — интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что ознакомиться с экспозицией можно бесплатно, пройдя обязательную регистрацию на сайте проекта «Поезд Победы», которая открывается за сутки до прибытия состава, при этом дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

«Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что на сайте проекта доступен 3D-тур для ознакомления с экспозицией музея в режиме онлайн.