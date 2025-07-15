Пенсионер органов прокуратуры Николай Смыков умер на 75-м году жизни Общество

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Пенсионер органов прокуратуры Пензенской области, старший советник юстиции Николай Смыков умер на 75-м году жизни.

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«Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков, коллектив надзорного ведомства и пензенское областное региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в некрологе, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем уточняется, что прощание с покойным пройдет в ритуальном зале на улице Карпинского в предстоящую среду, 16 июля, в 11.00, Николай Смыков будет похоронен на Терновском кладбище.

Смыков Николай Семенович родился в совхозе Маяк Никифоровского района Тамбовской области 6 июня 1951 года.

В 1970-1972 годах проходил срочную службу в армии.

В 1976 году с отличием окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

В 1976 году начал трудовую деятельность стажером прокуратуры Пензенской области, затем работал следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы.

С сентября 1990 года по август 2007 года был прокурором Ленинского района Пензы.

С 2007 по 2017 годы возглавлял прокуратуру Железнодорожного района Пензы.

Прослужил в органах прокуратуры Пензенской области более 28 лет.

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области. Был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаками отличия «За верность закону» I и III степеней, почетной грамотой правительства РФ, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

Умер 14 июля 2025 года.