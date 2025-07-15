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В Пензенской области участники археологической экспедиции обнаружили средневековое жилище

17:49 | 15.07.2025 | Общество

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Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Участники археологической экспедиции, проходившей в Наровчатском районе Пензенской области под руководством сотрудников Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана, обнаружили средневековое жилище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

В Пензенской области участники археологической экспедиции обнаружили средневековое жилище

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«При раскопках были найдены артефакты, сделанные из железа и меди: ножи, пряжки от ремней, браслет, перстень, пряслице, а также фрагменты лепной керамики, изготовленной на гончарном круге как в самом средневековом поселении, так и за его пределами. Были найдены фрагменты керамических изделий из Малой и Средней Азии. Характер находок позволяет предположить, что жилище принадлежало женщине, имеющей достаток. Время функционирования постройки будет установлено после изучения найденного при раскопках нумизматического материала», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ученые из Казани после исследования артефактов и подготовки отчета намерены передать найденное в пензенский краеведческий музей.

«Продолжение археологических раскопок на территории Наровчатского района Пензенской области планируется в 2026 году», — добавляется в сообщении.


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