На трассе «Тамбов — Пенза» 17 июля пройдут командно-штабные учения Общество

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Движение на 269 км трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе Пензенской области будет ограничено по одной полосе в предстоящий четверг, 17 июля, с 10.30 до 13.30 в связи с проведением межведомственных учений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

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«Планируется задействовать порядка 15 единиц спецтехники и более 30 сотрудников дорожно-эксплуатационных организаций, Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, а также дежурно-диспетчерских служб», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе учений будут отработаны действия по спасению пострадавших в условном ДТП, ликвидации последствий и оперативному восстановлению движения по федеральной автодороге.

«Для проведения учений задействуют одну полосу и обочину в сторону Тамбова. Движение транспорта организуют по оставшейся полосе. Максимальная скорость в зоне проведения учений — 40 км/ч», — поясняется в тексте.