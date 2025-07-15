02:09:20 Среда, 16 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На трассе «Тамбов — Пенза» 17 июля пройдут командно-штабные учения

18:00 | 15.07.2025 | Общество

Печать

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Движение на 269 км трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе Пензенской области будет ограничено по одной полосе в предстоящий четверг, 17 июля, с 10.30 до 13.30 в связи с проведением межведомственных учений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

На трассе «Тамбов — Пенза» 17 июля пройдут командно-штабные учения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется задействовать порядка 15 единиц спецтехники и более 30 сотрудников дорожно-эксплуатационных организаций, Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, а также дежурно-диспетчерских служб», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе учений будут отработаны действия по спасению пострадавших в условном ДТП, ликвидации последствий и оперативному восстановлению движения по федеральной автодороге.

«Для проведения учений задействуют одну полосу и обочину в сторону Тамбова. Движение транспорта организуют по оставшейся полосе. Максимальная скорость в зоне проведения учений — 40 км/ч», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Региональный сосудистый центр больницы №6 получил новые прикроватные мониторы Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама