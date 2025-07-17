В Заречном 155 камер видеонаблюдения подключено к АПК «Безопасный город» Общество

Заречный, 17 июля 2025. PenzaNews. 155 камер видеонаблюдения подключено к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«Проверил, как продвигается в нашем городе внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Мы начали эту работу в конце мая. На сегодняшний день к АПК «Безопасный город» подключено уже 155 камер видеонаблюдения, которые расположены в местах массового пребывания людей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 16 июля.

Алексей Костин добавил, что в ближайшее время планируется подключить еще 50 камер.

«В первую очередь — в центральном парке, скверах Демакова и «Юбилейный» и на территориях вблизи учреждений образования, культуры и спорта», — уточнил он.

Глава Заречного пояснил, что с помощью камер осуществляется круглосуточное наблюдение в режиме реального времени, а также ведется запись.

«Трансляция выводится на огромные экраны, которые находятся в управлении гражданской защиты и дежурной части полиции города. Это делается как для постоянного контроля за обстановкой, оперативного реагирования на правонарушения, так и для раскрытия преступлений потом, при обращении жителей в правоохранительные органы. По словам сотрудников полиции, система стала незаменимым помощником в их работе», — отметил Алексей Костин.

Он сообщил, что за полтора месяца с помощью АПК «Безопасный город» в Заречном раскрыто несколько правонарушений и одно преступление.

«Рад, что система работает на пользу горожанам и в Заречном действительно можно чувствовать себя безопасно. А тех, кто все еще склонен к хулиганству, призываю несколько раз подумать, прежде чем сделать что-то нехорошее. Не забывайте: что бы вы ни делали, всевидящее око технического прогресса не дремлет!» — подчеркнул глава города.