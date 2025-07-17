Мельниченко и Новиков обсудили успехи Пензенской области в развитии сети автодорог Общество

Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили успехи региона в развитии сети автомобильных дорог.

Фото: T.me/omelnichenko

«В Пензенской области сегодня работает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Витальевич Новиков. На двусторонней встрече обсудили успехи региона по развитию сети автомобильных дорог и значительную поддержку Росавтодора при реализации социально значимых проектов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 17 июля.

Он напомнил, что в Пензе при содействии Росавтодора реконструировали Бакунинский мост, дорогу на улице 40 лет Октября, построили транспортную развязку на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

«В районах области фактически заново отстроили два моста в Нижнеломовском районе, с опережением на два года восстановили мост через реку Шукшу в Лунинском районе», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что по итогам 2024 года в нормативном состоянии находится 85% дорог в Пензенской городской агломерации, 68% — региональных и местных дорог, 83% — региональных дорог, входящих в опорную сеть.

«Кроме того, как отметил Роман Витальевич, показатель нормативности федеральных дорог в регионе выше среднероссийского», — подчеркнул губернатор.

«Лично контролирую ремонт автодорог в опорных населенных пунктах, выезжая в районы области. Нужно к 2030 году достойно выполнить задачи, которые поставил нам президент», — написал Олег Мельниченко.