Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с праздником Общество

Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В России создана эффективная система противостояния пожарам и профилактики возгораний. Благодаря требовательности, принципиальности, настойчивости сотрудников государственного пожарного надзора обеспечивается безопасность жителей страны», — отметил глава региона.

Он добавил, что пожарно-профилактическая работа входит в число приоритетных задач.

«С начала 2025 года в Пензенской области в целях профилактики пожаров проведено около 13 тыс. рейдов. О мерах пожарной безопасности проинструктированы 173 тыс. жителей региона. Организовано проведение выездных обследований в жилом секторе, на общественно значимых объектах, на природных участках. Эта работа помогает стабилизации пожарной обстановки, сохранению имущества, спасению жизней и здоровья людей», — констатировал Олег Мельниченко.

«Желаю всем сотрудникам органов государственного пожарного надзора в Пензенской области крепкого здоровья, успехов на службе, достижения поставленных целей!» — подчеркнул губернатор.