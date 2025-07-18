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Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с праздником

09:17 | 18.07.2025 | Общество

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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов государственного пожарного надзора с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В России создана эффективная система противостояния пожарам и профилактики возгораний. Благодаря требовательности, принципиальности, настойчивости сотрудников государственного пожарного надзора обеспечивается безопасность жителей страны», — отметил глава региона.

Он добавил, что пожарно-профилактическая работа входит в число приоритетных задач.

«С начала 2025 года в Пензенской области в целях профилактики пожаров проведено около 13 тыс. рейдов. О мерах пожарной безопасности проинструктированы 173 тыс. жителей региона. Организовано проведение выездных обследований в жилом секторе, на общественно значимых объектах, на природных участках. Эта работа помогает стабилизации пожарной обстановки, сохранению имущества, спасению жизней и здоровья людей», — констатировал Олег Мельниченко.

«Желаю всем сотрудникам органов государственного пожарного надзора в Пензенской области крепкого здоровья, успехов на службе, достижения поставленных целей!» — подчеркнул губернатор.


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