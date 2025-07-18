В Пензе открыли движение по новой дороге, соединяющей улицы Антонова и Измайлова
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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Движение по новой дороге, соединяющей улицы Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензе, открыто.
Фото: Pnzreg.ru
В торжественном мероприятии, состоявшемся по этому случаю в минувший четверг, 17 июля, приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Пензы Олег Денисов и другие официальные лица.
Согласно информации, размещенной на мэрии, строительство дороги между улицами Измайлова и Антонова велось по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы».
Протяженность двухполосной дороги — примерно 1 км, ширина — 7 метров.
Смонтировано освещение, оборудованы пандусы, тактильная плитка и огороженные пешеходные переходы. Установлены шумозащитные экраны высотой 3 метра.
Работы выполнены компанией «Мостовик».