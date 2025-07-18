Фестиваль «Кинометрия» впервые пройдет в Пензе на двух площадках Общество

Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Фестиваль «Кинометрия», который организован «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» при поддержке видеосервиса Wink, впервые пройдет в Пензе на двух площадках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Фестиваль стартует 3 августа», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что 3, 17 и 31 августа кинопоказы состоятся на территории ЖК «Лугометрия» на улице Яшиной, 10 и 24 — в ЖК «Чаадаев» на улице Складской.

«В этом году мы с радостью приглашаем всех присоединиться к празднованию пятилетия «Кинометрии». Подарком для всех гостей станет то, что мы впервые проведем фестиваль на двух площадках. По традиции мы встречаемся в нашем полюбившемся семейном жилом комплексе «Лугометрия» и на новой площадке строящегося жилого комплекса «Чаадаев». Каждый показ вас будут ждать хорошее настроение и отличная программа», — прокомментировала директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Екатерина Шнайдер.

В свою очередь пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров отметил, что просмотр фильмов под открытым небом создает особую атмосферу, которая позволяет наслаждаться любимой картиной в кругу единомышленников.

«В программе фестиваля «Кинометрия» — шпионский экшен, приключенческий боевик, комедия, фантастическая драма и семейное фэнтези. Ждем на фестивале как новых зрителей, так и постоянных участников», — сказал Алексей Макаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.