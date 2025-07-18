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В Пензенской области введено временное ограничение на посещение лесов

17:02 | 18.07.2025 | Общество

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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств введено в Пензенской области на три дня. Соответствующий приказ министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона опубликован на сайте ведомства в пятницу, 18 июля.

В Пензенской области введено временное ограничение на посещение лесов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области с 18 июля 2025 года введены ограничения для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приказом Минлесхоза Пензенской области ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств на три календарных дня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минлесхоза.

В нем отмечается, что сотрудники министерства и лесничеств усилят патрулирование земель лесного фонда для выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.

«По состоянию на 18 июля 2025 года уже ликвидировано 13 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 10,44 га», — сказано в тексте.


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