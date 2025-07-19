Мельниченко поручил завершить в срок все работы по госпрограмме «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» Общество

Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поручил завершить в срок все работы по государственной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Фото: Pnzreg.ru

«Поручил завершить в срок все работы по госпрограмме «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области». Это принципиальный вопрос. На дороги в рамках госпрограммы в этом году направлено более 11,6 млрд. рублей. Это значительные средства, в том числе из федерального бюджета. По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» идут работы на 50 объектах общей длиной 230 км — дорогах регионального значения и мостах на них. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 80 км дорог и 10 мостов. Отставаний от графика нет, нужно держать такой темп и дальше. В рамках поддержки муниципалитетов из дорожного фонда Пензенской области выделено более 2,2 млрд. рублей на содержание, реконструкцию и ремонт 116 объектов протяженностью около 146 км», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 18 июля.

Олег Мельниченко напомнил, что порядка 400 млн. рублей второй год подряд выделяется на ремонт территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

«Работы в 112 пензенских дворах уже закончены. Поручил направить туда передвижную лабораторию, чтобы оценить качество работ и закрыть задачу», — сообщил губернатор.

«Также главам муниципальных образований необходимо провести диагностику дорог опорных населенных пунктов и дорог местного значения. Поставил задачу — сделать эту работу до конца лета», — добавил он.