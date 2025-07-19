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В Пензенской области определят лучших государственных гражданских служащих

12:00 | 19.07.2025 | Общество

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Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Правительство Пензенской области сообщило о старте приема документов для участия в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области».

В Пензенской области определят лучших государственных гражданских служащих. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в нем допускаются лица, имеющие стаж гражданской службы не менее 3 лет, которые не подвергались дисциплинарным взысканиям за последний год и рекомендованы руководителями.

От каждого государственного органа на звание лучшего могут претендовать не более двух сотрудников.

Каждый конкурсант должен представить социально значимый проект, тему которого он выбирает самостоятельно. В нем должны быть прописаны предложения по развитию отрасли или повышению эффективности госуправления, деятельности госоргана или профессиональной деятельности госслужащего. Проект, требующий финансовых затрат, должен содержать финансово-экономическое обоснование.

По итогам первого этапа, который продлится в течение 35 календарных дней после окончания срока приема документов, будут определены участники, прошедшие во второй тур. Он предполагает проведение индивидуальных собеседований.

Трое победителей будут награждены дипломами губернатора с присвоением звания «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области».

Также они получат денежное поощрение. За первое место предусмотрено 34,5 тыс. рублей, за второе — 23 тыс. рублей, за третье — 11,5 тыс. рублей.


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