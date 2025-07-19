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В Пензенской области около 3,1 тыс. подростков нашли работу на летних каникулах

13:27 | 19.07.2025 | Общество

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Пенза, 19 июля 2025. PenzaNews. Почти 3,1 тыс. подростков в Пензенской области нашли работу на летних каникулах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области около 3,1 тыс. подростков нашли работу на летних каникулах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области продолжается летняя кампания по трудоустройству подростков — с начала летних каникул 3 тыс. 81 подросток в возрасте от 14 до 18 лет получил свой первый профессиональный опыт. [...] Школьники помогают в озеленении территорий, работают промоутерами и курьерами, занимаются оформлением документов, трудятся лаборантами и вожатыми, а также участвуют в работе торговых центров», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что временное трудоустройство подростков осуществляется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Пензенской области».

«Помимо заработной платы от работодателя, подростки получают дополнительную материальную поддержку в размере 3 тыс. рублей от центра занятости населения», — сказано в тексте.


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