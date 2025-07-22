В Пензенской области за день на дорогах задержаны 35 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. 35 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области 21 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«Сотрудники Госавтоинспекции 21 июля 2025 года на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 35 водителей», — сказано в тексте.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.