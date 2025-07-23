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В Пензе на улице 8 Марта продолжается ремонт подпорной стенки

10:01 | 23.07.2025 | Общество

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Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Работы по ремонту подпорной стенки продолжаются на улице 8 Марта в Пензе, в процессе возникли дополнительные задачи, требующие решения. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе на улице 8 Марта продолжается ремонт подпорной стенки

Фото: T.me/denisov_ov

«Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам — данные работы в первую очередь связаны с обеспечением безопасности», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 22 июля.

Олег Денисов уточнил, что на сегодняшний день старая плита демонтирована, необходимые аварийно-восстановительные мероприятия закончены.

«Подрядчик начал собирать опалубку и усиливать несущие конструкции с помощью армирующих элементов. Это необходимо для повышения прочности сооружения. Затем он приступит к заливке подпорной плиты. Далее займемся благоустройством. Заасфальтируем участок у подпорной стены, обновим дорожное покрытие по улице Карпинского в зоне проведения работ и на тротуаре по улице 8 Марта», — пояснил глава Пензы.

Он добавил, что завершающим этапом станет озеленение территории.


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