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На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи

12:13 | 23.07.2025 | Общество

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Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Работы по демонтажу самовольно установленных гаражей организованы на улице Вадинской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи

Фото: Penza-gorod.ru

«После демонтажа будут проведены работы по благоустройству. Конструкции и находящиеся внутри вещи будут храниться в подрядной организации в течение полутора месяцев. В этот период времени собственник может их забрать, предоставив соответствующие документы и оплатив затраты на ликвидацию гаража. Иначе предметы утилизируют», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на сегодняшний день более 2 тыс. самовольно установленных временных объектов включены в соответствующий реестр.

«Когда узаконивание невозможно, владельцам предлагают осуществить добровольный снос. В противном случае демонтаж проводится силами муниципалитета. Если собственник установлен, ему придется возместить расходы на ликвидацию [объекта]», — поясняется в сообщении.


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