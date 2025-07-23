На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи Общество

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Работы по демонтажу самовольно установленных гаражей организованы на улице Вадинской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«После демонтажа будут проведены работы по благоустройству. Конструкции и находящиеся внутри вещи будут храниться в подрядной организации в течение полутора месяцев. В этот период времени собственник может их забрать, предоставив соответствующие документы и оплатив затраты на ликвидацию гаража. Иначе предметы утилизируют», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на сегодняшний день более 2 тыс. самовольно установленных временных объектов включены в соответствующий реестр.

«Когда узаконивание невозможно, владельцам предлагают осуществить добровольный снос. В противном случае демонтаж проводится силами муниципалитета. Если собственник установлен, ему придется возместить расходы на ликвидацию [объекта]», — поясняется в сообщении.