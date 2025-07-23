Олег Мельниченко посетил Никольский район Общество

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Никольский район в среду, 23 июля.

Фото: T.me/omelnichenko

Итоги визита глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Рабочую поездку по муниципальным образованиям Пензенской области начал сегодня с Никольского района. Посетил предприятия, сотрудники которых добросовестным трудом вносят вклад в решение вопросов продовольственной безопасности. ООО «Маисское» — яркий пример успешного развития малого бизнеса. Начинали в 1998 году как семейное предприятие с одним цехом на 13 тыс. кур-несушек. Сейчас три цеха на 116 тыс. голов птицы, современное оборудование, поставки продукции в Никольск, Пензу и соседнюю Ульяновскую область. «Никольский хлеб» производит более 350 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, вкус которых высоко оценили не только жители Пензенской области, но и соседних регионов», — написал Олег Мельниченко.

Кроме того, губернатор проконтролировал ход капитального ремонта никольского музея стекла и хрусталя.

«Закончить работы планируется до конца лета. Также продолжаем оснащение музея, в августе установим для экспонатов новые выставочные стенды с освещением», — сообщил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, продолжается благоустройство сквера «Студенческий».

«Здесь появятся небольшое кафе, фонтан и арт-объекты. Само название обязывает, чтобы эта общественная территория стала местом притяжения молодежи», — отметил он.