Олег Мельниченко посетил Городищенский район Общество

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Городищенский район.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В райцентре Городище завершили дорожные работы на улицах Запрудной, Ново-Садовой и Сиреневой. Обновлено около 1,5 км дорожного покрытия. В следующем году продолжим заниматься дорогами Городищенского района. Муниципалитету на эти цели выделено порядка 72 млн. рублей», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что также осмотрел производственные мощности ООО «Тарос», где выпускают гофрированную бумагу, картон, бумажную и картонную тару.

«В прошлом году здесь провели модернизацию оборудования, в следующем году планируют начать новый инвестпроект по расширению производства. Дал поручение проработать вопрос с фондом развития промышленности и включить предприятие в нашу областную программу по предоставлению мер поддержки. Нужно помогать производству развиваться дальше», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в ходе визита в Городищенский район вручил региональные награды руководителю и лучшим сотрудникам КФХ Анатолия Приходько.

«Общая площадь обрабатываемой пашни — порядка 6,5 тыс. га. Ежегодно вводятся в севооборот новые площади. Восстановлена возможность железнодорожной отгрузки продукции. Инвестиции в проект составили около 1 млрд. рублей», — уточнил глава региона.

«Будем продолжать развитие промышленной и сельскохозяйственной базы региона. Поддержка перспективных предприятий обязательно себя оправдает», — подчеркнул он.