Первый этап благоустройства сквера «Семейный» в Пензе стартует 25 июля Общество

Пенза, 24 июля 2025. PenzaNews. Первый этап работ по благоустройству сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы стартует в предстоящую пятницу, 25 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Территорию приведут в порядок за счет средств регионального бюджета», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что подрядная организация, ставшая победителем соответствующего аукциона, установит на территории бытовые помещения для рабочих и временное ограждение.

«Ограждающая конструкция необходима для того, чтобы обеспечить безопасность пензенцев. Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ, угрожающих здоровью и безопасности граждан», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что предстоящей осенью планируется завершить благоустройство аллей, которые будут пролегать по существующим дорожкам.

«Их отсыпят натуральным гранитным отсевом со специальным связующим веществом, чтобы по нему можно было приятно ходить. Также обустроят наружное освещение, появятся новые лавочки и урны», — говорится в нем.

В сообщении добавляется, что в следующем году планируется провести второй этап благоустройства сквера.