Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в федеральную собственность более 51 га земель лесного фонда в Пензенской области Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в федеральную собственность расположенных на территории Пензенской области земель лесного фонда общей площадью более 51 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что администрацией Бессоновского района Пензенской области незаконно образован, поставлен на кадастровый учет и передан в аренду юридическому лицу земельный участок сельскохозяйственного назначения, частично сформированный на землях лесного фонда ГКУ «Ахунско-Ленинское лесничество» и «Чаадаевское лесничество». С целью возвращения земель лесного фонда в федеральную собственность прокурор обратился в суд. Иск удовлетворен, в собственность Российской Федерации истребованы земли лесного фонда общей площадью более 51 га», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что исполнение судебного решения и устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.