Стала известна программа всероссийских соревнований «Школа безопасности» Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Программа XIX всероссийских соревнований «Школа безопасности», которые пройдут в Пензенской области с 1 по 10 августа и объединят команды 13 регионов восьми федеральных округов, будет включать в себя состязания, направленные на отработку полученных в рамках учебного курса «ОБЖ» навыков, творческие конкурсы и встречи с приглашенными гостями. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области по гражданской обороне и защите населения Алексей Кутьменев.

Фото: Pnzreg.ru

«Мероприятие направлено на популяризацию основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработку практических навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ». Программа включает в себя такие виды, как «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комплексное силовое упражнение», «Кросс-эстафета на 1 км», «Поисково-спасательные работы техногенного характера. Оказание первой помощи», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях». Также запланированы творческие конкурсы «Стенгазета» и «Визитная карточка». Участники состязаний встретятся с известными пензенскими спортсменами и Героями России. Одним из почетных гостей церемонии закрытия станет губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как региона – хозяина соревнований в следующем году», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве.

В свою очередь министр образования Пензенской области Алексей Фомин уточнил, что основной площадкой для размещения участников и проведения соревнований станет спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан».

«Регионом проведена большая работа: построен стадион, бассейн, отремонтирован клуб, оснащена полоса препятствий. Совместно с главным управлением МЧС России по Пензенской области утверждена судейская коллегия, решены бытовые вопросы проживания участников, обеспечен трансфер», — пояснил он.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, другими площадками проведения соревнований станут школа №1 имени Л.Б. Ермина в Засечном и поселок Десятая Артель.