В Пензе прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия РФ Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, прошло в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в пятницу, 25 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Владимир Игнатенков, обращаясь к присутствующим, напомнил о роли следствия в защите интересов граждан и укреплении государственной безопасности.

«Следствие — искусство восстановления истины. Работа следователя требует мужества, профессионализма и ответственности перед обществом, а также человеческих качеств: честности, повышенного чувства справедливости и неравнодушия к чужой беде», — сказал он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил вклад работников и ветеранов СУ СКР в борьбу с преступностью и обеспечение безопасности.

Он особо обратил внимание на то, что раскрываемость убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет 100%.

«Пензенское управление сформировано из настоящих профессионалов своего дела. Ваши честность и верность служебному долгу не оставляют шансов преступникам», — подчеркнул глава региона.

По случаю профессионального праздника отличившиеся сотрудники управления были отмечены ведомственными и региональными наградами. Четыре человека получили награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, безупречную службу и достижение высоких результатов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.