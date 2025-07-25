В Пензе приступили к благоустройству сквера «Семейный» Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Подрядчик приступил к благоустройству сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Приступили к благоустройству сквера «Семейный». Это долгожданное событие для жителей ГПЗ-24. Горожане писали обращения, активно голосовали за преображение территории. Губернатор Олег Владимирович Мельниченко поддержал инициативу. Из регионального бюджета выделены средства, чтобы сделать зону отдыха современной и удобной», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 25 июля.

По словам Олега Денисова, в сквере планируется отсыпать аллеи.

«Они в основном пройдут по уже существующим дорожкам. Решили, что в сквере не будет асфальта. Выбрали экологичный гранитный отсев с добавлением связующего вещества», — пояснил глава города.

Он добавил, что в сквере появятся новые игровые элементы, наружное освещение, лавочки и урны.

«Сейчас подрядчик занимается планировкой отдельных участков. На месте производства работ устанавливает временное ограждение. Эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные несчастные случаи. Прошу жителей отнестись с пониманием и не заходить за ограждение. Этой осенью сквер преобразится и станет комфортным для посещения. В следующем году рассчитываем продолжить его модернизацию», — написал Олег Денисов.