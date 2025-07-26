В Пензенской области произведут перерасчет страховых пенсий более 77 тыс. пенсионеров Общество

Пенза, 26 июля 2025. PenzaNews. Перерасчет страховых пенсий более 77 тыс. пенсионеров, работавших в 2024 году, будет произведен в Пензенской области 1 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте отделения Социального фонда России по региону.

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«Это коснется тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности, и за кого работодатели платили страховые взносы в 2024 году», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также будут пересчитаны пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили страховые взносы, не учтенные ранее при назначении пенсии.

«Размер прибавки к пенсии с 1 августа индивидуален и зависит от величины заработной платы пенсионера в 2024 году: чем она выше, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), тем выше сумма увеличения размера пенсии. При этом максимальная прибавка может составлять три пенсионных коэффициента. Стоимость одного ИПК зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. Стоимость одного пенсионного коэффициента на сегодня составляет 145,69 рубля», — поясняется в сообщении.

В нем указано, что с 1 августа также будет увеличен размер ежемесячных выплат, установленных за счет средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты; корректировка затронет около 1,2 тыс. получателей.

Из текста следует, что с учетом всех повышений средний размер страховой пенсии в Пензенской области достиг 22 тыс. 177 рублей.