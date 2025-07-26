Большинство свободных комнат и квартир маневренного фонда в Пензе не соответствуют требованиям законодательства — прокуратура Общество

Пенза, 26 июля 2025. PenzaNews. Большинство свободных комнат и квартир маневренного жилого фонда в Пензе не соответствует требованиям законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокурорами Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов Пензы проведены проверки состояния маневренного жилищного фонда, помещения которого предназначены для временного предоставления гражданам, вынужденно оставшимся без жилья. Установлено, что большинство свободных от проживания граждан комнат и квартир маневренного жилого фонда, расположенных в домах №38А по улице Коммунистической, №8А по улице Ленинградской, №2, №2А по улице Егорова, №36 по улице Пушанина, №14 по улице Антонова, №1 по проспекту Строителей, №22 по 5-му Виноградному проезду в городе Пензе не соответствуют требованиям жилищного законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что были выявлены повреждения отделочного материала полов, стен, потолков, наличие мусора в жилых помещениях, сколы и ржавчина на сантехнических приборах и отсутствие освещения в местах общего пользования.

«Ненадлежащее состояние маневренного фонда влечет за собой оправданную реакцию граждан в виде отказа от жилых помещений по причине невозможности нормального и безопасного проживания в них. Прокуратура области внесла главе города Пензы [Олегу Денисову] представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле», — подчеркивается в тексте.