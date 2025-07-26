17:37:34 Суббота, 26 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Большинство свободных комнат и квартир маневренного фонда в Пензе не соответствуют требованиям законодательства — прокуратура

11:06 | 26.07.2025 | Общество

Печать

Пенза, 26 июля 2025. PenzaNews. Большинство свободных комнат и квартир маневренного жилого фонда в Пензе не соответствует требованиям законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Большинство свободных комнат и квартир маневренного фонда в Пензе не соответствуют требованиям законодательства — прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокурорами Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов Пензы проведены проверки состояния маневренного жилищного фонда, помещения которого предназначены для временного предоставления гражданам, вынужденно оставшимся без жилья. Установлено, что большинство свободных от проживания граждан комнат и квартир маневренного жилого фонда, расположенных в домах №38А по улице Коммунистической, №8А по улице Ленинградской, №2, №2А по улице Егорова, №36 по улице Пушанина, №14 по улице Антонова, №1 по проспекту Строителей, №22 по 5-му Виноградному проезду в городе Пензе не соответствуют требованиям жилищного законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что были выявлены повреждения отделочного материала полов, стен, потолков, наличие мусора в жилых помещениях, сколы и ржавчина на сантехнических приборах и отсутствие освещения в местах общего пользования.

«Ненадлежащее состояние маневренного фонда влечет за собой оправданную реакцию граждан в виде отказа от жилых помещений по причине невозможности нормального и безопасного проживания в них. Прокуратура области внесла главе города Пензы [Олегу Денисову] представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты В Лунинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтирована грунтовая дорога
На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи Жительница Пензы лишилась около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Кузнецке подросток подозревается в краже более 830 тыс. рублей с банковской карты знакомой Росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые спровоцировали конфликт с работником общепита в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама