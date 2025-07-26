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В Пензе в 2025 году на капремонт жилых помещений маневренного фонда направлено более 6,4 млн. рублей — мэрия

12:24 | 26.07.2025 | Общество

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Пенза, 26 июля 2025. PenzaNews. Более 6,4 млн. рублей направлено на капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда в Пензе в 2025 году, в порядок приведены девять квартир и семь комнат. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

В Пензе в 2025 году на капремонт жилых помещений маневренного фонда направлено более 6,4 млн. рублей — мэрия

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время в маневренном жилфонде города находятся в резерве 285 жилых помещений. Они могут быть выделены пензенцам, утратившим единственное жилье в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, признанием здания ветхим и аварийным, чрезвычайными обстоятельствами. В 2024 году заявителям предоставлено 38 подобных помещений, 20 — в 2025 году», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в минувшую пятницу, 25 июля, глава Пензы Олег Денисов проверил отремонтированные жилые помещения маневренного фонда в микрорайоне Арбеково.

«По итогам визита Олег Денисов заключил, что квартиры находятся в удовлетворительном состоянии, однако есть ряд недоработок, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки», — указано в сообщении.


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