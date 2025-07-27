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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем ВМФ

09:09 | 27.07.2025 | Общество

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Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Военно-морского флота.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем ВМФ

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые военные моряки и ветераны флота, поздравляю вас с профессиональным праздником! Военно-морской флот всегда являлся гордостью и гарантом безопасности нашего Отечества. В годы Великой Отечественной войны наши моряки мужественно несли боевую вахту, защищая страну от вторжения вражеских войск. И сегодня, продолжая славные традиции дедов и прадедов, верные присяге военнослужащие Военно-морского флота России достойно выполняют возложенные на них обязанности, обеспечивая неприкосновенность рубежей нашего государства», — отметил он.

«Желаю всем, кто носит и носил форму ВМФ, здоровья, счастья, благополучия, ясных горизонтов, удачи во всех начинаниях и, как говорят на флоте, семь футов вам под килем!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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