Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем ВМФ Общество

Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Военно-морского флота.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые военные моряки и ветераны флота, поздравляю вас с профессиональным праздником! Военно-морской флот всегда являлся гордостью и гарантом безопасности нашего Отечества. В годы Великой Отечественной войны наши моряки мужественно несли боевую вахту, защищая страну от вторжения вражеских войск. И сегодня, продолжая славные традиции дедов и прадедов, верные присяге военнослужащие Военно-морского флота России достойно выполняют возложенные на них обязанности, обеспечивая неприкосновенность рубежей нашего государства», — отметил он.

«Желаю всем, кто носит и носил форму ВМФ, здоровья, счастья, благополучия, ясных горизонтов, удачи во всех начинаниях и, как говорят на флоте, семь футов вам под килем!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.