Олег Денисов поздравил пензенцев с Днем ВМФ Общество

Пенза, 27 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем военно-морского флота.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот праздник объединяет сильных духом, решительных и самоотверженных людей. Служба в военном флоте требует сплоченности, ответственности и высокого профессионализма от всего личного состава. Мы помним о подвигах морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые достойны восхищения. Наши герои показали беспримерное мужество и стойкость, защищая Родину на море и на суше», — отметил он.

Олег Денисов добавил, что сегодня российский флот достойно продолжает свою миссию на водных просторах страны, обеспечивает обороноспособность государства, участвует в решении сложнейших стратегических и боевых задач при проведении специальной военной операции.

«Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с морем. Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия!» — цитирует поздравление главы Пензы пресс-служба мэрии.