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Олег Мельниченко оценил ход модернизации социально значимых объектов в Кузнецком районе

11:13 | 29.07.2025 | Общество

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Кузнецк, 29 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход модернизации социально значимых объектов в Кузнецком районе.

Олег Мельниченко оценил ход модернизации социально значимых объектов в Кузнецком районе

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки он рассказал в своем Telegram-канале.

«Завершаем капремонт школы в Явлейке, который начали в марте. Перекрыли крышу, заменили системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, полы, двери и оконные блоки, отремонтировали классы и кабинеты. Осталось расставить мебель и можно начинать учебный процесс в новых комфортных условиях!» — написал глава региона вечером в минувший понедельник, 28 июля.

Олег Мельниченко добавил, что капремонт в амбулатории села Махалино планируется закончить до конца октября.

«Поручил тщательно контролировать соблюдение графика работ, объект должен быть сдан вовремя», — отметил он.

Губернатор сообщил, что в ходе рабочей поездки поблагодарил за работу сотрудников предприятия «Восток-Агро», которое является лидером Кузнецкого района по производству молока

«Здесь работают более 300 человек. Поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 5 тыс. голов, в том числе почти 2,5 тыс. коров. Ежедневно производится 75 тонн молока. Вручил лучшим работникам региональные награды», — написал Олег Мельниченко.

Также он посетил предприятие «Буше» в селе Махалино.

«В 2024 году здесь произвели 142 тонны мяса. Планируется до конца 2025 года довести поголовье до 1 тыс. 700 голов, выпускать стейки мраморной говядины для реализации в торговые сети и рестораны. Думаю, что у предприятия есть хорошие перспективы для дальнейшего развития», — отметил губернатор.


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