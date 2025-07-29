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Участники фестиваля духовых оркестров выступят на открытии сборов «Гвардеец» в центре Пензы 1 августа

12:00 | 29.07.2025 | Общество

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Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Участники фестиваля духовых оркестров «А мы из Пензы» выступят на церемонии открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец», которая состоится на площади Ленина в предстоящую пятницу, 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Роман Якупов.

Участники фестиваля духовых оркестров выступят на открытии сборов «Гвардеец» в центре Пензы 1 августа

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В фестивале примут участие духовые оркестры из Пензы и муниципальных образований области, а также коллективы из других регионов России. В числе участников — самарский концертный духовой оркестр, ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» (Республика Мордовия), детский духовой оркестр «Саратов-бэнд» детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов имени А.Д. Селянина», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Артем Николаев уточнил, что открытие очередной смены военно-патриотических сборов, в которых примут участие 360 юношей и 36 сопровождающих их педагогов, начнется в 14.00.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, перед официальной частью состоится шествие музыкантов. Колонны пройдут по улице Московской — от драмтеатра до площади Ленина.

Концерт на площади откроет сводное выступление духовых оркестров и хоровых коллективов, которое объединит более 250 музыкантов и исполнителей. Прозвучат патриотические и классические произведения.

Затем каждый коллектив представит индивидуальную программу.

Центральная сцена на площади Ленина будет работать до 19.00.


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