В Пензе выполнен план 2025 года по ремонту дворовых территорий — губернатор Общество

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Все работы по ремонту дворовых территорий в Пензе, которые планировалось выполнить в 2025 году, завершены. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Завершили все работы, запланированные на 2025 год по программе «Мой двор». Этот проект мы запустили в Пензе в прошлом году. Его реализует администрация областного центра совместно с «Единой Россией» в рамках народной программы партии. За два года действия программы мы отремонтировали 364 дворовые территории, которыми никто не занимался более 30 лет», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 29 июля.

Он добавил, что также уделяется внимание приведению в порядок подъездных дорог вблизи многоквартирных домов и социальных учреждений.

«Общая площадь отремонтированных внутридворовых и подъездных дорог Пензы в 2024 году составила 128 тыс. кв. метров, тротуаров — более 16 тыс. кв. метров. В 2025 году мы обновили более 124 тыс. кв. метров подъездных дорог и 15,5 тыс. «квадратов» тротуаров. Каждый год из областного бюджета на реализацию программы направлялось по 400 млн. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

«Мы обязательно продолжим этот проект. Чтобы в пензенские дворы было приятно выйти подышать свежим воздухом, погулять с детьми, пообщаться с соседями. Ухоженные дворовые территории — один из показателей качества жизни», — подчеркнул губернатор.