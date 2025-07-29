Умер почетный президент адвокатской палаты Пензенской области Николай Демерзов Общество

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Почетный президент адвокатской палаты Пензенской области Николай Демерзов умер на 76-м году жизни.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.

«Николай Викторович посвятил свою жизнь служению закону и защите прав граждан. Он прошел большой путь в органах прокуратуры, занимая различные должности, был прокурором Шемышейского района Пензенской области. С 1990 года Николай Викторович осуществлял адвокатскую деятельность. Избирался председателем президиума пензенской областной коллегии адвокатов. С 2002 по 2023 годы являлся президентом адвокатской палаты Пензенской области, внес неоценимый вклад в организацию и развитие регионального сообщества адвокатов, укрепление авторитета адвокатуры Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте правительства региона.

В нем добавляется, что Николай Демерзов неоднократно поощрялся прокурором Пензенской области и генеральным прокурором РФ, был удостоен наград Федеральной палаты адвокатов РФ и Гильдии российских адвокатов, был отмечен губернатором, Законодательным собранием, главным федеральным инспектором по Пензенской области, министерством юстиции России, был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Светлая и добрая память о Николае Викторовиче Демерзове навсегда останется с нами. Его уход — большая утрата для всех, кто знал его и работал вместе с ним», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что прощание с Николаем Демерзовым пройдет в храме Николая Чудотворца на улице Терновского в предстоящую среду, 30 июля, в 12.30.