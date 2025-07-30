В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД, МЧС, ФНС, Роспотребнадзора и прокуратуры провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

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«В рамках мероприятий осуществлена проверка оптово-розничного рынка «Северный», являющегося местом скопления, притяжения, осуществления трудовой деятельности иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по результатам проверки 190 индивидуальных предпринимателей и работников рынка из числа выходцев из Центральной Азии восемь человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, 10 лиц — за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров, а также вручено 12 повесток иностранным гражданам, легализовавшимся на территории России.