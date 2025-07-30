14:23:21 Среда, 30 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства

09:04 | 30.07.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД, МЧС, ФНС, Роспотребнадзора и прокуратуры провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятий осуществлена проверка оптово-розничного рынка «Северный», являющегося местом скопления, притяжения, осуществления трудовой деятельности иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по результатам проверки 190 индивидуальных предпринимателей и работников рынка из числа выходцев из Центральной Азии восемь человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, 10 лиц — за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров, а также вручено 12 повесток иностранным гражданам, легализовавшимся на территории России.


Читайте также
В Кузнецке легковушка съехала в кювет, пострадали два человека В Городищенском районе полицейские вычислили женщину, похитившую деньги с оставленной в банкомате карты подростка
Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты В Лунинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтирована грунтовая дорога
На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи Жительница Пензы лишилась около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама